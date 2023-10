Jellymoji è un puzzle game in cui devi sparare a un emoji per accoppiarlo con gli altri! Jellymoji è stato creato da Wix Games. Assicurati di accoppiare insieme gli emoji giusti, facendoli esplodere! Gioca a un'ampia varietà di livelli con difficoltà crescente. Puzzle e spara attraverso tutti i livelli per diventare il miglior giocatore di Jellymoji sul web! Controlli: Clicca - spara Informazioni sul creatore: Jellymoji è stato creato da Wix Games.

Sito web:poki.com

