Towntopia è un gioco simile a una città in cui devi costruire la tua società! Una volta che inizi a costruire case, nasce la tua popolazione. Costruisci fattorie per fornire cibo, edifici commerciali per guadagnare denaro ed edifici industriali per creare materie prime. E non dimenticare di costruire alcune strade! Hai bisogno di tutto questo per espandere il tuo mondo. Diventa sempre più grande e inizia a costruire alcuni uffici per aumentare la tua economia. E infine, aggiungi monumenti e decorazioni per rendere questo mondo davvero tuo. Costruisci alberi, montagne, laghi e persino cascate! Riuscirai a costruire la Towntopia definitiva? Menu - escPlace - clicca su Sposta - WASD/frecce Zoom - Z/X/scorri Towntopia è stata creata da Mizadev. Il loro ultimo gioco è Blightborne, giocabile anche su Poki.

Sito web:poki.com

