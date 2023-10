Castle Woodwarf è un gioco di simulazione inattivo in cui hai il compito di far prosperare una comunità nanica. Usa le tue abilità strategiche per determinare le priorità del tuo clan come il taglio del legname, la pesca, la raccolta e la protezione. Hai anche un drago sotto il tuo villaggio che devi tenere lontano dall'orda di nemici che si avvicina di tanto in tanto. Una volta addestrato un nano, lavorerà sulle risorse da solo. Quindi inizia reclutando alcuni nani per tagliare alberi, catturare pesci, migliorare il tuo castello e l'ambiente. Alcuni aggiornamenti faranno sì che i tuoi nani consumino più cibo, quindi tieni sempre a mente di bilanciare tutte le necessità e di avere sempre abbastanza pesce. Vai avanti e mostra a tutti gli altri nani come gestire una comunità! Apporta miglioramenti: fai clic o tocca un aggiornamento per acquistarlo Assumi un nano pescatore che viaggerà automaticamente verso l'acqua e pescherà per procurarsi il cibo, oppure assumi un nano taglialegna che abbatterà gli alberi per ricavare legna . Puoi anche raccogliere questi materiali e cibo con un nano raccoglitore. Castle Woodwarf è stato creato da Domo Games, uno studio di sviluppo di giochi con sede in Croazia. Questo è il loro primo gioco su Poki!Castle Woodwarf è giocabile gratuitamente su Poki.Castle Woodwarf è giocabile sul tuo telefono e computer.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Castle Woodwarf. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.