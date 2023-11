Village Craft è un gioco inattivo/gestionale in cui devi costruire una prospera città medievale. Inizi nel bosco con nient'altro che la tua ascia. Abbattendo gli alberi e costruendo i tuoi primi edifici, inizierai a trasformare la foresta in un vero insediamento! Man mano che la tua città cresce, nuovi abitanti arriveranno per aiutarti. Tagliano il legno in assi, trasformano il grano in farina e creano altri oggetti che puoi vendere ai viaggiatori che vengono in visita. Riuscirai a trasformare la natura selvaggia in un villaggio in forte espansione?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Village Craft. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.