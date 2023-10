Village Builder è un gioco di strategia in cui il tuo obiettivo è costruire un insediamento dalle fondamenta. Scegli una delle mappe iniziali e inizia a posizionare prima alcune case, quindi passa a edifici più avanzati volti ad aumentare la tua cultura, produzione, risorse e altro ancora. Quando selezioni un'unità e passi il mouse sopra una tessera per posizionarla, vedrai alcuni numeri che indicano quanti punti otterrai dal posizionamento. Quando passi il mouse sopra un'unità, vedrai i requisiti per posizionarla, come le tessere vicine obbligatorie. Assicurati di ottenere il massimo dei punti dai tuoi insediamenti prestando attenzione a questi dettagli. Ogni edificio di successo si accumulerà per salire di livello. In questo modo avrai più unità tra cui scegliere e un modo unico per far avanzare la tua civiltà! Quindi vai avanti ed esplora ogni mappa e sviluppa un impero che resisterà alla prova del tempo! Usa il pulsante sinistro del mouse o il dito per selezionare, posizionare, aggiornare, spostare o rimuovere un'unità. Village Builder è stato creato da Project GD. Questo è il loro primo gioco su Poki! Sapevi che Village Builder è un progetto open source? Puoi seguire lo sviluppo del gioco visitando la loro pagina Github. Puoi giocare a Village Builder gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Village Builder sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

