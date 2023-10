String Theory 2 Remastered è un puzzle game creato da Lukas Donkers. Aiuta Eva a ritrovare i suoi colleghi perduti nelle spaventose profondità dello spazio. Aiutala a entrare in una strana dimensione piena di misteri in attesa di essere risolti, compagni di squadra in attesa di essere trovati e storie in attesa di essere raccontate. Sei abbastanza intelligente e coraggioso da finire String Theory 2 Remastered? Le stringhe possono essere manipolate facendo clic e trascinando. Puoi risolvere il puzzle portando le forme colorate nello slot appropriato. Interagisci - Pulsante sinistro del mouse Riavvia - RString Theory 2 Remastered è stato creato da Lukas Donkers. Gioca al loro altro fantastico puzzle game su Poki: String Theory Remastered.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a String Theory 2 Remastered. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.