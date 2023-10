Ferge.io è uno sparatutto in prima persona online nel popolare genere di giochi .io. Sconfiggi i tuoi avversari; raccogliere monete; acquistare cosmetici e pelli per armi; diventare il numero uno in classifica. Guadagna cappelli di personaggi. Equipaggia nuove armi. Infliggi più danni. Gioca con gli amici o contro giocatori online in tempo reale.

Sito web:ferge.io

