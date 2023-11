Blumgi Bloom è un gioco di taglio di corde in cui devi tagliare le corde che tengono insieme tutti i piccoli semi nel tentativo di lasciarli cadere direttamente nel terreno per farli fiorire! Taglia abilmente le corde per far precipitare il tuo piccolo seme a terra per trasformarlo in un enorme fiore! Se sei bloccato, controlla l'elica che ti darà una piccola spinta per aiutarti nel tuo cammino! Devi essere intelligente per assicurarti che tutti i piccoli semi fioriscano! Quanto pensi di essere bravo in geometria?

