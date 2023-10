Usa il potere della scienza per nutrire un adorabile mostro! In Cut the Rope: Experiments puoi attivare diversi superpoteri. Mangia tutte le caramelle nei livelli Sticky Steps, Bath Time e Ant Hill. Lo scienziato ti aiuterà a vincere!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Cut The Rope Experiments. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.