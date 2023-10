Cover Orange: Space è un gioco puzzle platform in cui devi impilare oggetti per coprire i nostri amici arancioni e proteggerli dall'imminente pioggia acida - nello spazio! Il nostro eroe agrumato è tornato per tanta azione, ma questa volta siamo nello spazio perché la nube di gas tossico ci ha seguito quando siamo stati lanciati accidentalmente nello spazio! Tutto quello che devi fare è trascinare i vari oggetti a tua disposizione e lasciarli cadere in modo da formare un riparo sopra le arance. La nuvola minacciosa passerà presto. Assicurati di afferrare la stella nascosta quando ciò accade e di non essere colpito dalle gocce di pioggia che cadono o da pericoli ambientali come i raggi laser. Ci sono 40 livelli progettati in modo intelligente con enigmi che ti faranno grattare la testa. Condividi Cover Orange: Spazio con la famiglia e gli amici, così potrete risolvere insieme questi divertenti enigmi a tema spaziale! In ogni livello, devi posizionare elementi sul palco per alterare l'ambiente e proteggere le arance dalla pioggia acida di una nuvola malvagia. Questi elementi scenici possono variare in qualsiasi modo, da un blocco triangolare a palline chiodate che distruggono il ghiaccio fino alle arance stesse. Usa il dito, il mouse o la tastiera per posizionare i vari oggetti a tua disposizione e rilasciali in modo da formare un riparo sopra le arance. Muovi il baule - WASD, i tasti freccia o il puntatore Lascia cadere il baule - Barra spaziatrice Cover Orange: Space è stato creato da Johnny-K. Gioca agli altri loro giochi puzzle platform su Poki: Cover Orange e Cover Orange: Journey Puoi giocare a Cover Orange: Space online senza scaricare o installare gratuitamente utilizzando il tuo desktop e i tuoi dispositivi mobili su Poki.

Sito web:poki.com

