Cover Orange è un gioco puzzle platform in cui devi riorganizzare gli oggetti per coprire i nostri amici arancioni e proteggerli dall'imminente pioggia acida. Una mortale nuvola di vapore geneticamente modificato che dissolve i frutti si sta dirigendo verso la capitale mondiale delle arance. Devi trascinare tutti gli oggetti a tua disposizione e lasciarli cadere in modo da formare un riparo sopra le arance. Usa il tuo ingegno per creare barriere che risparmieranno la massima quantità di arance. Salva ogni ragazzo piccolo, arancione e rotondo che puoi trovare nel gioco e guadagna il suo amore eterno. Cover Orange combina fisica di gioco realistica, livelli duraturi, colori vivaci e animazioni a crepapelle. Vai avanti e provaci. È ora di fare il pieno di succo in un gioco a base di puro concentrato di arancia! Usa il dito, il mouse o la tastiera per posizionare i vari oggetti a tua disposizione e lasciali cadere in modo da formare un riparo sopra le arance. Muovi il baule - WASD , Tasti freccia o puntatoreDrop chest - Barra spaziatriceCover Orange è stata creata da Johnny-K. Gioca all'altro loro gioco su Poki: Cover Orange: Journey. La musica di Cover Orange è stata realizzata da Eduard Tziselsky, anche compositore dello show televisivo "Village of Fools". Cover Orange è riproducibile gratuitamente sia sul tuo desktop che sul tuo cellulare su Poki.

Sito web:poki.com

