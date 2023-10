Lava Bird è un frenetico gioco in stile Flappy Bird in cui puoi sparare palle di fuoco per distruggere gli uccelli nemici che ti inseguono! Fai attenzione: dovrai schivare anche tu quelle palle di fuoco, mentre le spari davanti a te! Il gioco ha una colonna sonora epica e una storia davvero bella che puoi sbloccare uccidendo quanti più nemici puoi in un round. Controlli: Barra spaziatrice - Spara/Vola Informazioni sul creatore: Lava Bird è stato creato da Unept, che ha anche creato Unicycle Hero.

Sito web:poki.com

