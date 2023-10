Aquanaut è un divertente gioco di esplorazione sottomarina 2D in cui giochi nei panni di un sottomarino che nuota nel mare. Fai attenzione alle forti correnti che ti spingono e fai attenzione ai nemici! Non lasciare che nulla ti fermi nella tua ricerca di gemme! Aquanaut è sviluppato da Nitrome. Ogni livello presenta sfide diverse. Il gioco è rimasto popolare fino ad oggi! Goditi le tue avventure marine qui su Poki! Raccogli tutte le gemme lungo il tuo cammino e raggiungi lo scrigno del tesoro alla fine del livello. Muoviti: fai clic con il mouse per muoverti. Lancia una bomba: Spazio Aquanaut è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki:

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Aquanaut. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.