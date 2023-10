Test Subject Complete

Test Object Complete è un gioco platform realizzato da Nitrome. Viaggia attraverso un laboratorio di prova e cerca di sfuggire agli scienziati malvagi! Questo gioco platform ti catapulta in un laboratorio misterioso e pericoloso. I ricercatori intendono usarti per scopi malvagi e dovrai attraversare ogni livello per scappare. Attacca gli altri soggetti del test per sopravvivere! Test Study Complete è sviluppato da Nitrome. Ogni livello presenta sfide diverse. Il gioco è rimasto popolare fino ad oggi! Goditi le tue avventure qui su Poki! Player 1Move - WASDAction - QPlayer 1Move - Arrow keys Azione - /Test Object Complete è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki:

