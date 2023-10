The Fancy Pants Adventures: World 3 è un'avventura platform epica creata da Brad Borne. Nel terzo capitolo di questa serie leggendaria, vivrai un'avventura nostrana disegnata a mano per aiutare il re. I pirati arrabbiati della vasca da bagno hanno preso il sopravvento sulla vasca. Ora devi riprenderti ciò che è tuo di diritto. Interagisci con diversi oggetti per scoprire segreti e sconfiggere i ragni. Esplora le incantevoli mappe per trovare segreti, livelli nascosti, risultati, costumi e molto altro! È difficile non rimanere stupiti dalle straordinarie opere d'arte disegnate a mano, dalle animazioni soddisfacenti e dal buon senso dell'umorismo di Fancy Pants Adventures. Vai avanti, indossa i tuoi pantaloni eleganti e mettiti al lavoro! Muovi - Tasti freccia sinistra / destra Salta - S Interagisci - Tasto freccia su Anatra - Tasto freccia giù Pausa - Barra spaziatrice The Fancy Pants Adventures: World 3 è stato creato da Brad Borne. Dai un'occhiata agli altri loro giochi leggendari su Poki: Fancy Pants e Fancy Pants 2.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fancy Pants 3. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.