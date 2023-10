Bonk è un gioco di fisica multiplayer, per un massimo di otto giocatori contemporaneamente. Spingi i tuoi avversari oltre il limite del livello, vince l'ultimo uomo in piedi! Combatti i tuoi amici o chiunque da qualsiasi parte del mondo in partite last man standing o a squadre. Bonk.io è un gioco di strategia ma anche di pura abilità: posizionati con attenzione e schivare una collisione in arrivo può essere efficace quanto sbattere contro i tuoi nemici! Usa i tasti freccia per muoverti e tieni premuto X per diventare più pesante. Quando sei pesante, hai molto più slancio, quindi colpirai i nemici molto più lontano e sarà molto più difficile spingerti in giro. Ma sarai anche molto meno manovrabile! Utilizza l'editor di livelli in-game per creare facilmente le tue mappe e poi giocarci! Gioca su centinaia di milioni di mappe personalizzate create dalla community e carica le tue affinché gli altri possano giocarci. Utilizza la funzione di gioco rapido per entrare rapidamente in un gioco oppure crea giochi personalizzati e configurali come preferisci. Bonkio viene costantemente aggiornato con nuove funzionalità e miglioramenti, quindi controlla spesso! E soprattutto: buon divertimento!

