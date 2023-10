Slash the Rope

Taglia la corda per lanciare una bambola di pezza floscia e floscia fuori dallo schermo! Questo divertente gioco di fisica richiede concentrazione e pazienza per sincronizzare perfettamente i tagli, gli sfondamenti e i fendenti per catapultare il personaggio fuori dall'inquadratura. Rimuovi i blocchi rossi con il semplice clic di un pulsante, quindi crea slancio per far oscillare lo stickman verso un'uscita rapida o un pozzo senza fondo. Ogni livello è più difficile del precedente, con istruzioni per nuove mosse da un livello a quello successivo. Il tempo scorre insieme al tuo punteggio, quindi sii veloce per ottenere il punteggio più alto possibile. Inoltre, più alto è il tuo punteggio, più stelle d'oro riceverai per aver decimato lo stickman.

Sito web:poki.com

