Gira per vincere e non fermarti mai! Questo gioco arcade consiste nel padroneggiare lo slancio. Inizia con un movimento veloce e prova a continuare a far girare il giocattolo. Puoi migliorare la tua velocità e acquistare nuove decalcomanie. Imposta un nuovo punteggio più alto di Fidget Spinner!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fidget Spinner High Score. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.