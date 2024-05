Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per MPH Online su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

MPH Online è un gioco di auto multiplayer online in cui puoi salire sul sedile del conducente e divertirti a correre per la città! In tutta la città puoi trovare e raccogliere denaro. Questo ti aiuterà a sbloccare auto nuove e più veloci! Dovrai comunque guardare attentamente: alcuni soldi sono nascosti in posti difficili da raggiungere! Se hai voglia di una sfida, ci sono eventi multigiocatore e gare sparse sulla mappa a cui puoi partecipare. Mostra agli altri piloti che sei il migliore in circolazione e prendi il primo posto!

Sito web:poki.com

