Piattaforme dati dei clienti - App più popolari - Slovacchia

Segment

segment.com

Segment è una piattaforma dati dei clienti (CDP) che aiuta le aziende a sfruttare i dati dei clienti di prima parte. La sua piattaforma democratizza l'accesso a dati affidabili per tutti i team e offre un kit di strumenti completo per standardizzare la raccolta dei dati, unificare i record degli utenti e instradare i dati dei clienti in qualsiasi sistema dove sia necessario. Più di 20.000 aziende come Intuit, FOX, Instacart e Levi's utilizzano Segment per prendere decisioni in tempo reale, accelerare la crescita e offrire esperienze utente accattivanti. Con Segment puoi raccogliere, trasformare, inviare e archiviare i dati proprietari dei tuoi clienti. Segment semplifica il processo di raccolta dei dati e di connessione di nuovi strumenti, consentendoti di dedicare più tempo all'utilizzo dei dati e meno tempo alla raccolta. Puoi utilizzare Segmento per tenere traccia degli eventi che si verificano quando un utente interagisce con le interfacce. "Interfacce" è la parola generica di Segment per qualsiasi proprietà digitale di tua proprietà: il tuo sito web, app mobili e processi eseguiti su un server o dispositivo OTT. Quando acquisisci dati di interazione in Segment, puoi inviarli (spesso in tempo reale) ai tuoi strumenti di marketing, prodotto e analisi, nonché ai data warehouse. Nella maggior parte dei casi, non avrai nemmeno bisogno di toccare il codice di monitoraggio per connetterti a nuovi strumenti.