Ouais lapin ! est un délicieux jeu d'arcade de RGBDev dans lequel vous incarnez un lapin aventureux dans un monde magique de pixels rétro. Courez, sautez et grimpez à travers chaque niveau 8 bits pour collecter des carottes, des étoiles et des clés. Débloquez davantage de mondes remplis de personnages et d'ennemis uniques. Avec des commandes simples à une seule touche, jouez à Yeah Bunny ! sur Poki et prouvez que vous êtes le héros ultime du saut ! Contrôles: Espace/clic de souris - Sauter À propos du créateur : Ouais lapin ! est créé par Adrian Zarzycki, basé en Pologne.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Yeah Bunny!. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.