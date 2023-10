SocCar est un jeu de football et de course automobile multijoueur IO passionnant dans lequel vous jouerez contre d'autres joueurs pour voir quelle équipe est la meilleure ! Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait le football s’il était joué par des voitures ? Eh bien, SocCar répond à cette question, en offrant à la fois du plaisir de course et de football avec la tactique défensive supplémentaire consistant à tirer sur vos ennemis ! Rejoignez une salle ou démarrez votre propre match avec des amis pour vivre l'action SocCar sur Poki. Contrôles: WASD – Conduire Souris - Viser Bouton gauche de la souris - Tirer Bouton droit de la souris - Rouler Barre d'espace - Sauter Changement - Turbo À propos du créateur : SocCar est créé par Martian Games. Ils sont également les créateurs de Kart Wars et Westoon.

Site Web : poki.com

