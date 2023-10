Vous êtes-vous toujours demandé ce que ce serait d'être un panda ? Comment ces gros ours pelucheux, noirs et blancs, se déplacent-ils dans la forêt ? Alors Panda Simulator 3D sur Poki est le jeu qu'il vous faut ! Menez votre panda à travers des défis, grignotez du bambou et gagnez des points pour améliorer votre ours dans ce jeu de simulation amusant. Contrôles: WASD/Flèches - Déplacer Maj - Exécuter Espace - Sauter Clic gauche de la souris - Attaque

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Panda Simulator 3D. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.