Raccoon Adventure: City Simulator 3D

Raccoon Adventure Simulator 3D est le prochain jeu de CyberGoldFinch. Cette fois, vous êtes déguisé en raton laveur et vous parcourez la ville pour survivre. Accomplissez toutes sortes de missions différentes dans le jeu pour gagner des points et devenir le raton laveur le plus cool de la ville. Peut-être pourriez-vous même évoluer vers "The Coon"....Déplacement - W/A/S/D Regardez autour de vous - Action du curseur - LMBCyberGoldFinch a créé ce jeu et bien d'autres jeux de simulation d'animaux. Vous pouvez également essayer Horse Simulator, Dog Simulator et Tiger Simulator. Si vous préférez le tir à l’arc, essayez Archer Master.

poki.com

