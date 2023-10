Adventure Cube est un jeu d'adresse dans lequel vous contrôlez un cube sur un champ isométrique. Vous ne pouvez choisir que d'aller à gauche ou à droite, mais vous avancerez quand même. Vous vous déplacez dans une ruelle et vous devez éviter toutes sortes d'obstacles et de dangers, tout en collectant des pièces pour acheter de superbes nouveaux skins. Déplacez-vous vers la gauche - Touche fléchée gauche Déplacez-vous vers la droite - Touche fléchée droite Adventure Cube a été créé par UAB Applava, qui est également connu pour Football Blitz, Drill Up, Survival Express et Giraffe Winter Sports Simulator !

Site Web : poki.com

