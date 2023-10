Moving Truck: Bounty est un jeu de plateforme et de puzzle dans lequel vous transférez une cargaison vers votre destination sans l'endommager. Conduisez du point A au point B en faisant attention aux routes cahoteuses, aux dangers environnementaux comme les chutes de pierres, les nids-de-poule et les gros engins qui pourraient vous donner une accélération de vitesse ou vous faire renverser vos marchandises. Assurez-vous de minimiser les erreurs afin qu’elles ne réduisent pas vos revenus. Vous pouvez même réaliser des cascades si vous vous sentez courageux. Vous pouvez également acheter de nombreux objets géniaux avec l'argent que vous avez gagné, comme un nouveau travail de peinture, des skins de voiture, des étiquettes, de nouvelles roues, etc. ! N'oubliez pas d'utiliser Nitro pour maximiser votre score ! Déplacez-vous vers la gauche/droite - A/D ou touches fléchées gauche et droite Accélération - W ou flèche vers le haut Nitro - Barre d'espace Moving Truck : Bounty a été créé par 7Spot Games. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Moving Truck : Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader , Truck Loader 4 et Truck Loader 5Vous pouvez jouer à Moving Truck : Bounty gratuitement sur Poki.Moving Truck : Bounty peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

