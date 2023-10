Truck Loader 3 est un jeu de réflexion dans lequel vous devez récupérer la cargaison et la charger sur un camion. Vous conduisez un chariot élévateur pour collecter toutes les boîtes qui sont réparties dans tout le niveau. Récupérez toutes les boîtes pour terminer le niveau. Parfois, il est nécessaire d'appuyer sur des boutons, de tirer des leviers et bien plus encore pour trouver les bons moyens de récupérer la cargaison. Pouvez-vous terminer tous les niveaux de Truck Loader 3 ? Déplacez-vous vers la gauche/droite - A/DJump - WPick up boxes - Visez et appuyez/cliquez sur Truck Loader 3 a été créé par 7Spot Games, un développeur et éditeur de jeux vidéo lituanien. Ils ont d'autres jeux addictifs sur Poki : Duo Vikings 3, Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 et ZOOM-BE 3. Ils ont aussi des jeux de camions comme : Truck Loader 2 et chargeur de camion 5.

