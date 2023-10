BoxRob 3 est un jeu de plateforme et de réflexion dans lequel vous chargez des marchandises sur un camion avec votre chariot élévateur, plus flexible et dynamique que jamais ! Afin de terminer un niveau, vous devez collecter toutes les boîtes et les déposer dans leur emplacement approprié. Certains niveaux sont faciles et vous conduisez simplement pour récupérer les boîtes, mais à mesure que vous avancez dans le jeu, les niveaux deviennent plus difficiles. Effectuez des mouvements spéciaux ou suivez des séquences pour résoudre le puzzle et terminer le niveau. Partagez BoxRob 3 avec vos amis et comparez vos meilleurs scores. N'oubliez pas de jouer aux jeux précédents de la série, BoxRob et BoxRob 2 ! Déplacez-vous vers la gauche/droite - A/DJump - WPick up boxes - Appuyez ou cliquez avec le bouton gauche de la sourisBoxRob 3 a été créé par 7Spot Games. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : BoxRob, BoxRob 2, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4, et Truck Loader 5. BoxRob 3 est jouable gratuitement sur Poki. BoxRob 3 est jouable à la fois sur votre ordinateur et sur votre téléphone mobile gratuitement sur Poki.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à BoxRob 3. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.