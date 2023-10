ZOOM-BE est un jeu coopératif dans lequel vous aidez deux amis zombies à échapper à une installation maléfique à travers des niveaux remplis d'obstacles. Utilisez vos BRAAIIIIINS et votre logique pour résoudre toutes les énigmes, évitez de vous faire prendre et surtout, ne laissez jamais votre ami derrière vous. Certaines amitiés durent toute une vie, mais d'autres durent plus longtemps. Déplacer - AD ou flèches gauche/droite Saut - W ou flèche haut Coup de pied - S ou flèche bas ZOOM-BE a été créé par 7Spot Games, un développeur et éditeur de jeux vidéo lituanien. Jouez gratuitement à leurs autres jeux divertissants sur Poki : Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Survival 3, Truck Loader, Truck Loader 2, Truck Loader 3, Truck Loader 4, Truck Loader 5. , ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3 et BoxRob

