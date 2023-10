ZOOM-BE 3 est la dernière suite du voyage coopératif dans lequel vous dirigez deux besties zombies à travers des niveaux remplis d'obstacles et résolvez les problèmes auxquels ils sont confrontés en chemin. Ramassez toutes les étoiles, évitez de vous faire attraper par les gardes et terminez ZOOM-BE 3 avec brio. Assurez-vous de porter toutes les combinaisons de peau et d'accessoires pour améliorer le plaisir ! Certaines amitiés durent toute une vie, mais d'autres durent plus longtemps. Déplacer - Touches fléchées A/D ou Gauche/Droite Sauter - Touche fléchée W ou Haut Coup de pied - Touche fléchée S ou Bas ZOOM-BE 3 a été créé par 7Spot Games, un développeur de jeux vidéo lituanien. et éditeur. Jouez gratuitement à leurs autres jeux divertissants sur Poki : Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 et Truck Loader 5

