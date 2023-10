Duo Vikings 3 est un jeu de plateforme de puzzle coopératif à 2 joueurs de 7Spot Games. Dans le troisième volet de la série Duo Vikings, nos deux amis vikings poursuivent leur voyage en explorant encore une fois des châteaux remplis d'obstacles et des niveaux soigneusement conçus. Appuyez sur les gâchettes, ouvrez les portes, activez les ascenseurs et brisez les objets cassables. Frayez-vous un chemin à travers ces superbes salles et gagnez votre place au Valhalla. Jouez avec un ami pour maximiser le plaisir !Déplacer - Touches fléchées A/D ou Gauche/DroiteSauter - Touche fléchée W ou Haut Frapper/Utiliser - Touche fléchée S ou BasDuo Vikings 3 a été créé par 7Spot Games, un développeur et éditeur de jeux vidéo lituanien. Ils ont d'autres jeux collaboratifs sur Poki : Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 et ZOOM-BE 3. Ils ont aussi des jeux de camions comme : Truck Loader 4 et Truck Loader 5. .

Site Web : poki.com

