Moving Truck est un jeu de plateforme et de réflexion créé par 7Spot Games. Dans ce jeu, votre objectif est d'atteindre la ligne de but avec votre camion livrant un colis. Afin de terminer un niveau, vous devez diriger votre camion correctement et éviter d'endommager votre colis sinon vous perdrez des pièces. Si vous conduisez assez vite, vous pourrez relever le défi de vitesse de chaque niveau ! N'oubliez pas de partager Moving Truck avec vos amis et de comparer vos meilleurs scores ! Déplacez-vous vers la gauche/droite - A/D ou les touches fléchées gauche et droite. Accélérez - W ou la touche fléchée vers le haut. Moving Truck a été créé par 7Spot Games. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 et Truck Loader. 5

Site Web : poki.com

