Ninja Mouse est un jeu de plateforme et de réflexion dans lequel vous incarnez une jolie souris en quête de nourriture. Infiltrez les maisons et trouvez du fromage en parcourant les armoires, les tiroirs, les placards, les canapés, les coffres-forts et à peu près tout ce avec quoi vous pouvez interagir ! Il y a des énigmes sautantes, des obstacles, des pièges et, surtout, des chats intelligents qui attendent de vous attraper sur place en flagrant délit. Évitez leur regard, chronométrez et planifiez bien vos mouvements, et frappez chaque fois que personne ne regarde. Si vous ne parvenez pas à vous faufiler devant un chat, sautez et marchez sur sa tête pour le désarmer. Essayez de collecter autant d'étoiles que possible, car en obtenir les 150 débloquera un niveau bonus spécial et vous apprécierez cette surprise. Et n'oubliez pas que vous pouvez sauter un niveau si vous êtes bloqué. Avez-vous les compétences nécessaires pour collecter chaque étoile et chaque morceau de fromage ?Déplacez-vous vers la gauche/droite - A/D ou touches fléchéesSauter - W ou Flèche vers le hautInteragir - ENinja Mouse a été créée par 7Spot Games. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Moving Truck : Bounty, Moving Truck : Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM- BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 et Truck Loader 5Vous pouvez jouer à Ninja Mouse gratuitement sur Poki. Vous pouvez jouer à Ninja Mouse sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Ninja Mouse. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.