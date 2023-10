Lands of Blight est un jeu d'action et d'aventure dans lequel vous prenez le contrôle d'un personnage qui attaque automatiquement toutes les quelques secondes et vous devez survivre aux vagues continues de monstres. Promenez-vous simplement dans la zone et attaquez autant de monstres que possible tout en essayant d'échapper à leur emprise. Vous gagnerez de l’expérience et passerez au niveau supérieur à mesure que vous faucherez vos innombrables ennemis, comme dans d’autres jeux de rogue-lite et de jeu de rôle. Et chaque fois que vous montez de niveau, vous débloquez un pouvoir aléatoire qui changera votre façon de jouer. Choisissez le bonus que vous recevrez car cela aura des conséquences. Élaborez une stratégie pour le développement de votre héros et assurez-vous de choisir uniquement les meilleurs pouvoirs pour vous aider à passer la nuit. Il existe des pouvoirs tels que la guérison, une puissance d'attaque accrue, un rayon de frappe élargi et même des sorts passionnants tels qu'une boule de feu et un coup de foudre. Assurez-vous de toucher les coffres pour débloquer des récompenses surprenantes ! Pouvez-vous survivre jusqu'à l'aube dans Lands of Blight ?Déplacer - WASD ou touches fléchéesESC - Pause ou reprendre la pauseBarre d'espace - Accepter le choixLands of Blight a été créé par 7Spot Games. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Ninja Mouse, Moving Truck : Bounty, Moving Truck : Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 et Truck Loader 5Vous pouvez jouer à Lands of Blight gratuitement sur Poki. Lands of Blight peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Lands of Blight. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.