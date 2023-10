Casual Cube est un jeu de plateforme et de réflexion stylisé et stimulant dans lequel vous comptez sur votre instinct pour survivre. Attachez votre ceinture et laissez Casual Cube vous emmener dans une aventure passionnante ! N'oubliez pas de récupérer les power-ups sur votre chemin et soyez conscient des surprises ! Sautez à gauche ou à droite pour continuer sur la scène qui révélera d'innombrables obstacles et opportunités. Gauche - A ou flèche gaucheDroite - D ou flèche droite KeyCasual Cube a été créé par Akos Makovics. Il a également créé Papery Planes et Air Hockey Championship Deluxe sur Poki.

Site Web : poki.com

