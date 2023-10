Angry Zombie est un jeu de tir fou en 2D. Vous êtes un zombie sur une plateforme et les humains et les ours vous attaquent de gauche à droite ! Tirez-leur dessus en marchant dans leur direction avec votre arme pointée sur eux. Pour rendre le terrain de jeu encore plus mouvementé, vous êtes bombardé de météorites et de personnes tombant du ciel. Essayez d'établir un nouveau record et vous serez récompensé par des améliorations d'armes en cours de route. Attrapez les étoiles qui tombent du ciel pour gagner des points supplémentaires, plus l'étoile est grosse, plus vous obtiendrez de points. Quel est votre meilleur score ? Marchez et tirez à gauche - flèche gauche Marchez et tirez à droite - flèche droite Angry Zombie est créé par Aron Sommer. Il est également connu pour Supergun et Eagle Ride.

Site Web : poki.com

