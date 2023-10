Zombie Derby : Pixel Survival est un jeu d'action qui combine conduite, zombies et destruction. Lancez-vous dans une tuerie de zombies sur votre voiture et débarrassez votre chemin des débris et des ennemis. Vous devez faire attention à votre niveau de carburant, sinon votre voiture tombera en panne à mi-niveau. Mais si vous jouez correctement et utilisez vos points, vous serez étonné par les éléments à débloquer et les améliorations bonus que vous pouvez obtenir dans Zombie Derby: Pixel Survival. Pouvez-vous terminer toutes les étapes avec 3 étoiles ? Accélérer - Avec pistolet à flèche vers le haut - Barre d'espace Utiliser Nitro - Maj gauche, inclinaison avant / arrière - Flèche gauche / droite Zombie Derby : Pixel Survival est créé par Brinemedia. Découvrez leurs autres jeux Zombie Derby et Zombie Derby 2 sur Poki !

Site Web : poki.com

