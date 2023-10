Run and Gun de Mad Pixel Ltd. est une version moderne d'un jeu de tir classique basé sur des niveaux. Votre mission est simple : vaincre vos ennemis pour atteindre le grand boss et passer au niveau suivant ! Assurez-vous de travailler sur votre objectif car vous gagnerez plus pour chaque tir à la tête, vous permettant ainsi de collecter des pièces pour améliorer votre armure et vos armes. Mais si vous le ratez, votre aventure de course et de tir pourrait être terminée ! Jouez à Run and Gun sur Poki dans votre navigateur pour découvrir ce jeu d'arcade de tir passionnant ! Contrôles: Souris/barre d'espace - Tirer À propos du créateur : Run and Gun est créé par Mad Pixel Ltd. Ils sont également les créateurs de Mad GunZ.

Site Web : poki.com

