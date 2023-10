Gun Master 2 est un incroyable simulateur de champ de tir bourré d'action de Craneballs Studio. Avez-vous déjà voulu savoir quelles sont les pièces d'une arme à feu ? Et quelles pièces pouvez-vous améliorer pour améliorer vos armes de différentes manières ? Découvrez, personnalisez et améliorez vos armes préférées ! Entraînez-vous ensuite à tirer sur le stand de tir avec plusieurs cibles mobiles. Gagnez plus d’argent pour constituer votre collection d’armes et soyez prêt à affronter tout ce qui vous attend. Des pistolets aux fusils d'assaut en passant par les mitrailleuses et bien plus encore, vous pouvez personnaliser et accessoiriser complètement votre collection d'armes dans Gun Master 2. Construisez l'arsenal ultime pour prouver que vous êtes le maître des armes.Contrôles :Souris - Visez et cliquez pour tirerÀ propos du créateur :Gun Master 2 est créé par Craneballs Studio, basé en République tchèque. Ils sont également les créateurs de Bomb Hunters, Overkill 3, Fling Fighters et bien plus encore !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Gun Master 2. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.