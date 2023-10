Bomb Hunters est un jeu d'adresse dans lequel vous devez désamorcer toutes les bombes à temps pour continuer vers la zone suivante. Sautez sur l'eau et parcourez les routes très fréquentées pour atteindre la bombe. Faites attention aux ennemis, par exemple aux tireurs d'élite, qui tenteront de vous éliminer sur votre chemin vers les bombes. Vous pouvez les distraire avec des grenades. Trouvez des pièces en cours de route ou des bonus de temps supplémentaire. Désamorcez les bombes et traversez le quartier général pour acquérir des compétences ou des objets supplémentaires, comme plus de temps, des grenades flash et des grenades EMP. Les pièces que vous collectez, vous pouvez les dépenser dans le magasin pour acheter de superbes nouvelles combinaisons de bombes ! Vous pouvez également en gagner davantage en accomplissant des quêtes. Pouvez-vous désamorcer toutes les bombes dans Bomb Hunters ? Désamorcez toutes les bombes à temps en marchant jusqu'à leur emplacement. Après avoir désamorcé toutes les bombes de la zone, dirigez-vous vers le quartier général pour accéder à la zone suivante. Collectez des bonus de temps ou diffusez des bombes optionnelles pour obtenir de jolis extras. Bomb Hunters a été créé par Craneballs, c'est leur deuxième jeu sur Poki après Gun Master 2.

