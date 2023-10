House of Hazards est un jeu d'adresse amusant créé par NewEichGames. Dans House of Hazards, vous courez pour accomplir diverses tâches dans un appartement où vos adversaires surveillent vos pas en temps réel et installent des pièges pour vous vaincre. Évitez les obstacles comme les lampes qui tombent et les armoires qui se balancent pour atteindre tous vos objectifs et remporter la partie. De même, empêchez vos adversaires d'accomplir leurs tâches en activant vos propres pièges au bon moment. Faites attention à la roue de la fortune à la fin de chaque tour pour apprendre les règles du tour suivant. Êtes-vous prêt à passer un moment dangereusement bon ? House of Hazards est tellement addictif qu'il devrait être accompagné d'un avertissement ! Player 1Player 2House of Hazards a été créé par NewEichGames, une société de développement de jeux basée aux États-Unis. Vous pouvez également jouer à leurs jeux Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers et Ping Pong Chaos sur Poki.

