11-11 est un jeu de réflexion dans lequel l'utilisateur doit placer des blocs sur un tableau et les regrouper pour obtenir des points. Faites glisser les blocs colorés sur le tableau et gagnez des points en complétant les lignes et les colonnes. Faites attention aux formes pour ne pas manquer d'espace et mettez-vous à l'épreuve dans ce puzzle addictif ! Utilisez le curseur de votre souris pour sélectionner, faire glisser et placer les blocs sur le plateau. À propos du créateur : Hypersnake a été créé par AcheterHTML5. Vous pouvez jouer à leurs autres jeux Winter Dodge et Hypersnake sur Poki !

Site Web : poki.com

