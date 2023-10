Wood Blocks 3D est un jeu de puzzle en blocs créé par Infinity Games. Ce jeu insuffle une nouvelle vie à l'expérience classique de Tetris en vous permettant de placer les blocs donnés où vous le souhaitez sur la grille. On vous présente trois pièces à jouer à la fois. Faites glisser et déposez ces pièces sur la grille pour remplir tous les carrés d'une colonne ou d'une ligne, afin de pouvoir l'effacer et gagner des points. Utilisez des power-ups, réalisez des combos et élaborez des stratégies pour vos mouvements afin de maximiser votre score élevé. Wood Blocks 3D est le moyen idéal pour faire travailler votre cerveau tout en vous relaxant. Faites glisser et déposez ces pièces sur la grille pour remplir tous les carrés d'une colonne ou d'une rangée, afin de pouvoir l'effacer et gagner des points. Utilisez un power-up si vous souhaitez vous débarrasser d'une pièce ou la faire pivoter. Wood Blocks 3D a été créé par Infinity Games. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Energy, Infinity Loop, Shapes et Sudoblocks

