Cubinko est un jeu de réflexion développé par Neomaze. Faites glisser et faites pivoter les blocs d'encre pour assembler des chaînes. Une fois que vous aurez assemblé trois blocs ou plus du même type, vous éliminerez les pièces du plateau et gagnerez des points. Profitez de l'expérience satisfaisante d'insérer parfaitement les pièces dans leurs emplacements correspondants et regardez les couleurs exploser à mesure que vous gagnez la partie. Bloquez du temps et jouez au jeu de puzzle de blocs ultime Cubinko ! Créez des chaînes consécutives en utilisant le même type de bloc. Faire pivoter les blocs - Bouton gauche de la souris Déplacer les blocs - Cliquez et faites glisserCubinko a été créé par Neomaze. Jouez à leur autre jeu Line Up : Dots ! gratuitement sur Poki !

Site Web : poki.com

