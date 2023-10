Sugar Eyes est un jeu de réflexion créé par WeDoYouPlay. Dans ce jeu de fusion, votre objectif est de combiner des petits monstres de la même couleur - ou du même nombre d'yeux - pour créer des créatures plus avancées. Vous aurez un seul monstre ou un groupe de monstres à placer sur la grille, vous devez donc penser stratégiquement et faire pivoter les pièces pour utiliser efficacement l'espace donné. Vous pouvez également réaliser des combos de fusion pour augmenter votre score. Gardez vos yeux sur le ballon et battez les meilleurs scores de vos amis ! Faites pivoter les pièces - Cliquez ou appuyez sur Placer les pièces - Glissez-déposez Sugar Eyes a été créé par WeDoYouPlay. Jouez à leur autre jeu de réflexion sur Poki : Words Emoji

Site Web : poki.com

