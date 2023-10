The Walking Merge est un jeu de fusion inactif dans lequel vous dirigez et commandez une armée de survivants de l'apocalypse zombie. Vous et votre équipe êtes coincés dans une rue mortelle envahie par des monstres et vous devez produire plus d'unités rapidement pour survivre. Combinez deux unités identiques pour créer une unité plus puissante pour abattre tous les zombies. Assurez-vous d'équilibrer le nombre de votre armée car la horde de zombies avance constamment. Appuyez à plusieurs reprises pour faire apparaître des unités plus rapidement si vous êtes pressé ! Pouvez-vous former le groupe le plus fort ? Combien de temps votre groupe peut-il tenir dans ce jeu de stratégie apocalypse ? Allez-y et montrez à tout le monde quel grand leader vous êtes ! Utilisez votre souris ou votre doigt pour faire glisser et déposer deux unités identiques pour créer une unité plus puissante. Assurez-vous d'équilibrer le nombre de votre armée car la horde de zombies avance constamment. Appuyez à plusieurs reprises pour générer des unités plus rapidement et continuer à les fusionner ! La fusion à pied est créée par Avix Games. Jouez à leurs autres jeux divertissants sur Poki : Jigsaw Photo Puzzle : Winter, Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle : Swap Edition, Photo Puzzle : Jigsaw Edition et Photo Puzzle : Slide Edition

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à The Walking Merge. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.