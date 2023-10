Jigsaw Photo Puzzle: Christmas est un jeu de puzzle dans lequel vous devez faire glisser les pièces du puzzle et les placer au bon endroit pour révéler une image superbe et cool liée aux vacances de Noël. Si vous avez toutes les pièces au bon endroit, vous terminez le niveau ! Vous avez le choix entre 3 niveaux de difficulté : facile, normal et difficile, chacun ajoutant de plus en plus de pièces au puzzle. Mettez-vous sous la couverture avec une tasse de chocolat chaud et jouez à cette expérience de puzzle relaxante pendant la période la plus merveilleuse de l'année ! Cliquez ou faites glisser pour déplacer une pièce sélectionnée. Mettez toutes les pièces afin de révéler l'image et terminer le niveau.Jigsaw Photo Puzzle: Christmas a été créé par Avix Games. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Jigsaw Photo Puzzle : Winter, Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle : Swap Edition, Photo Puzzle : Jigsaw Edition et Photo Puzzle : Slide Edition

