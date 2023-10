Beecoins Inc est un jeu de fusion créé par Avix Games. Dans ce jeu, vous fusionnez de jolies abeilles ! Commencez par les bébés abeilles puis faites-les grandir ! Vous pouvez acquérir des beecoins pour vous aider à atteindre votre objectif plus rapidement. Serez-vous le meilleur apiculteur ? Sélectionnez et déplacez les abeilles - Cliquez et faites glisser le bouton gauche de la souris Beecoins Inc est créé par Avix Games. Ils proposent de nombreux autres jeux amusants sur Poki : Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle : Summer, Photo Puzzle : Jigsaw Edition, Photo Puzzle : Swap Edition, Photo Puzzle : Slide Edition, Turn Right and Twice !

Site Web : poki.com

