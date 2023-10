Jigsaw Photo Puzzle: Summer est un jeu de puzzle créé par Avix Games. Faites glisser les pièces du puzzle et placez-les au bon endroit pour révéler une image époustouflante et chaleureuse liée à l'été. Si vous avez toutes les pièces au bon endroit, vous terminez le niveau ! Vous avez le choix entre 3 niveaux de difficulté : facile, normal et difficile, chacun ajoutant de plus en plus de pièces au puzzle. Jouer à cette expérience de puzzle relaxante est le moyen idéal de passer votre été ! Cliquez ou faites glisser pour déplacer une pièce sélectionnée. Mettez toutes les pièces afin de révéler l'image et terminer le niveau.Jigsaw Photo Puzzle: Summer a été créé par Avix Games. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle : Swap Edition, Photo Puzzle : Jigsaw Edition et Photo Puzzle : Slide Edition

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Jigsaw Photo Puzzle: Summer. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.