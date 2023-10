Turn Right est un jeu de voiture d'arcade créé par Avix Games. Prenez le contrôle d'une des nombreuses voitures et essayez de réaliser le plus de tours possible sur un circuit de forme ovale. Dans ce jeu, vous ne pouvez tourner qu'à droite et vous ne pouvez pas repositionner la voiture en tournant à gauche, vous devez donc faire attention à la précision de votre dérive. Êtes-vous prêt pour le meilleur jeu de voiture minimaliste sur le Web ? Contrôlez la voiture et effectuez autant de tours que possible en tournant uniquement à droite. Évitez d'écraser la voiture ! Tournez à droite - (maintenez enfoncé) Appuyez, cliquez avec le bouton gauche de la souris ou barre d'espace. Tournez à droite est créé par Avix Games. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween, Exceptions, Photo Puzzle : Jigsaw Edition, Photo Puzzle : Swap Edition, Photo Puzzle : Slide Edition, Stone Age Architect et Twice !

Site Web : poki.com

